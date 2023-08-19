تغيرات في أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا، اليوم السبت، بعد تباين أسعارها الأسبوع الماضي، إذ استقر الدولار الأمريكي بينما تراجع اليورو وارتفع الجنيه الإسترليني.

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها نرصد لكم في سياق التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

ووصل اليورو الأوروبي امام الجنيه المصري نحو 33.54 جنيه للشراء و33.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 39.29 جنيه للشراء و39.47 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 35.08 جنيه للشراء و35.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وصل الريال السعودي أمام الجنيه المصري لنحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 100.10 جنيه للشراء و100.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

سجل الدرهم الاماراتي أمام الجنيه المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.