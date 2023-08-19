بالأسماء.. نيابة أمن الدولة العليا تقرر إخلاء سبيل 30 شخصًا

أعلن المحامي الحقوقي محمد أحمد، عن قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل ٣٠ فردًا من الصادر ضدهم أحكام.

وشملت قائمة إخلاء سبيل المتهمين الآتي أسماءهم:

القضية رقم 440 لسنة 2022

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1- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب

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القضية رقم 1635 لسنة 2022

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1- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي

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القضية رقم 1691 لسنة 2022

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1- أيمن محمد محمد أبو حامد

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2- علي ممدوح سليم حسين

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3- محمد إبراهيم محمد منصور

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4- محمد حمدى محمد إمام

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5- محمد عبد العزيز محمود عبد العال

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6- محمد على عبد العظيم رديني

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7- محمود محمد متولي علي

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8- محمود محمد محمد الحسيني محمد

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9- ناجی إسلام مصطفی ناجي رفاعي

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10- هاني محمد السيد حسين

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القضية رقم 1893 لسنة 2022

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1- سعيد أحمد السعيد السيد سعد

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2- السيد محمد حسن عبد الفتاح

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3- عبد الرحمن محمد سعد جبريل

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4- عبد اللاه كمال رزق فايد

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5- محمد سعد أحمد ابوزيد

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6- محمود يوسف السيد عبد الرحمن

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7- مروان يوسف السيد عبد الرحمن

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8- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن

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9- مصطفى محمد محمود محمد شلبي

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10- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم

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القضية رقم 2094 لسنة 2022

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1- فتحى ضاحي نور الدين أبو الدهب

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2- ماهر حمدى عبد الرحيم محمد

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القضية رقم 2216 لسنة 2022

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1- محمد أحمد علي أبوزيد

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القضية رقم 2515 لسنة 2022

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1- طه محمود طه محمد

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القضية رقم 2723 لسنة 2022

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2- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي

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القضية رقم 184 لسنة 2022

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1- طارق محمد مسعد يسن شبار

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2- عصام على أحمد خليل سالم سيد

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القضية رقم 191 لسنة 2022

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1- كريم شعبان حسن محفوظ

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