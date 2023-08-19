وزير الإسكان يتابع المشروعات المنفذة بمدينة أسيوط الجديدة

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، مشروعات مدينة أسيوط الجديدة بالصعيد، حيث أكد حرص الوزارة وأجهزتها على استكمال تنفيذ خُطة التنمية الشاملة بمختلف المدن، وخاصة تلك الموجهة لخدمة أهالي الصعيد.

تضمنت المشروعات المنفذة بمدينة أسيوط الجديدة مشاريع سكنية وخدمية متنوعة، إلى جانب مشروعات مرافق وكهرباء. تم تخصيص قطع أراضي استثمارية لتلبية احتياجات سكان المدينة الحالية والمستقبلية، إضافة إلى قطع أراض سكنية وتمديد شبكات الطرق والمرافق والكهرباء للمناطق الجديدة.

رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، المهندسة جيهان أحمد عمار، أوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل مشاريع الإسكان وتطوير الطرق وزيادة كفاءة الكهرباء والمرافق، بالإضافة إلى أعمال الزراعة والتجميل. وأشارت أن هذه المشروعات ساهمت في خلق مناخ جاذب للمواطنين للسكن في المدينة.

تم تخصيص أكثر من 50 قطعة أرض خدمية استثمارية بمختلف المساحات والأنشطة السكنية والتجارية والإدارية، بالإضافة إلى بيع أكثر من 2700 قطعة أرض سكنية. كما تم توفير مرافق مثل مخابز ومراكز خدمة وصيانة سيارات ومستودعات صناعية، إضافة إلى بيع أكثر من 150 قطعة أرض للمقابر.

تم تنفيذ 27 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وجار تنفيذ 5 أسواق تجارية ومخبز و١٠ مراكز تجارية للقطاع الخاص. تم أيضًا بيع نحو 19 محلاً تجاريًا ووحدات مهنية وإدارية من خلال المزاد العلني.

وتم تشغيل العديد من المشاريع في المدينة، بما في ذلك تشغيل الجامعات والمدارس والمراكز التجارية والنوادي الاجتماعية. كما تم استكمال أعمال التنمية للطرق والمرافق والشبكة الكهربائية.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة يعمل على تطوير المدينة وتقديم خدمات عالية الجودة، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق احتياجات وراحة سكان المدينة.