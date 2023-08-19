" الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة " ندوة تثقيفية توعوية بالبداري

إنطلقت ندوة تحت عنوان "الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة والعمل على حلها" في مدينة البداري بمحافظة أسيوط، بناءً على رؤية وزارة التنمية المحلية في استخدام دور وحدات السكان لتعزيز الاستجابة المحلية للقضايا السكانية وتنفيذ استراتيجية السكان والتنمية القومية 2030.

كما تم تنظيم الندوة بتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مديرة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وبرعاية الدكتورة منار كامل مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة.

حضر الندوة فتحى صلاح مدير وحدة السكان بالمحافظة، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرين المتخصصين في المجالات ذات الصلة. تم مناقشة موضوعات مهمة تشمل حماية الطفل وقانون الطفل وخط النجدة للطفل.

تم أيضًا استعراض الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى مناقشة مرض العصر، وهو فيروس الإيدز، بأسبابه وعلاجه.

تهدف هذه الندوة إلى توعية المجتمع وزيادة الوعي بقضايا سكانية هامة، مما يسهم في تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية القومية 2030 وتحقيق أهدافها.

تعكس هذه المبادرة التزام السلطات المحلية في محافظة أسيوط بتعزيز حقوق الأفراد وتحسين جودة حياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة استضافت في مدرسة الإيمان الإعدادية بمدينة البداري، وقد لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المشاركين، حيث تم تبادل الأفكار والتجارب في مجال تنظيم الأسرة وحماية الأطفال والصحة الإنجابية.

"الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة والعمل على حلها" ندوة تثقيفية توعوية بالبداري

"الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة والعمل على حلها" ندوة تثقيفية توعوية بالبداري

"الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة والعمل على حلها" ندوة تثقيفية توعوية بالبداري

"الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة والعمل على حلها" ندوة تثقيفية توعوية بالبداري

"الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة والعمل على حلها" ندوة تثقيفية توعوية بالبداري