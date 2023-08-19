مأساة ليلة الدخلة.. وفاة عروس وسائق في حادث انقلاب سيارة الزفة بالمياه

تحولت ليلة العمر لعروسين بالجيزة إلى حادث مأساوي، بعدما انقلبت سيارة الزفة في مياه إحدى الترع بمنطقة منشاة القناطر، مما أسفر عن وفاة العروس والسائق، ونقل العريس إلى المستشفى يصارع الموت.

مصرع عروس وسائق في حادث انقلاب سيارة الزفة بالمياه

تلقت أجهزة الأمن بلاغ بسقوط سيارة زفة في إحدى المجاري المائية بين قريتي الحسانين وذات الكوم بمنشأة القناطر، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وبالفحص، تبين وفاة العروسة والسائق ونجاة العريس ونقله إلى المستشفى، وتم انتشال الجثتين، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي بالصف



تعرض 6 أشخاص للإصابة، في حادث انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبرى في الصف بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبرى بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

بالفحص تبين انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلقي العلاج اللازم.

قال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة ببنها:

كما أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بقرية كفر مويس التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إثر تجدد خلافات سابقة بين الطرفين، تم نقل المصابين للمستشفى، وتمكنت مباحث مركز بنها من القبض على 4 سيدات وشخص مصاب، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقَّى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "على.أ" مصاب بقطع ذبحى، "صابر.ع" مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"خيرية.ح" مصابة بجرح قطعي بالرأس، "أحمد ع" مصاب بكدمات.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وتم ضبط "رمضان.م.م"، مصاب بالرأس، و4 سيدات، وبالفحص تبيَّنَ أنه ترجع الخلافات للعام الماضى، وقيام متهمين من طرف الجناة بقتل شاب من طرف المصابين المجنى عليهم، وصدر حكم قضائى ضد المتهمين بالحبس 15 عامًا، وبراءة شقيقهم المتهم الثالث، وتم إغلاق منزل المتهمين وطردهم، وفوجئت أسرة القتيل بقيام المتهمين "زوجات المتهمين المحبوسين" بفتح المنزل والتعدي عليهم.

مصرع 3 أشخاص في حادث بطريق جمصة الدولى بالدقهلية

لقي 3 أشخاص حتفهم ، في حادث اصطدام دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولى، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولي، أمام قرية السلسول دائرة المركز مما أسفر عن مصرع 3 مواطنين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس ،وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع 3 مواطنين.

تم نقل الجثامين إلي مشرحة مستشفى جمصة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتحفظ على الدراجة البخارية، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى أمام المواطنين.

جهود مكثفة لكشف العثور على جثمان عضو نقابة الموسيقيين بالغردقة

عثر أهالى مدينة الغردقة، ظهر اليوم الجمعة، على جثة رجل فى العقد الخامس من العمر بأحد شوارع جنوب مدينة الغردقة، تم إخطار الأجهزة الأمنية ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام.

وكان مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة رجل، على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول الغردقة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "احمد ح ع" 42 سنة مواليد طنطا، وهو عضو منتسب بنقابة المهن الموسيقية، وجار معرفة أسباب الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.