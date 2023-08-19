انقلاب سيارة محملة بالفوسفات على طريق الداخلة الخارجة في الوادي الجديد

انقلبت سيارة محملة بالفوسفات على طريق الداخلة الخارجة في محافظة الوادي الجديد دون وقوع إصابات.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة قبل كمين السلام على طريق الداخلة الخارجة، في قسم شرطة الخارجة.

عند وصول البلاغ، تم التوجه إلى موقع الحادث وبعد التحقق تبين أن الشاحنة المحملة بالفوسفات قد انقلبت قبل كمين السلام على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور، ولم يحدث أي إصابات أو وفيات نتيجة الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة للتحقيق في الحادث.