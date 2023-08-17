بينهم طفلين.. 5 مصابين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة شمال البحر الأحمر

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب - الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر،و تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بمنطقة جبل الزيت، بين مدينتى رأس غارب والغردقة، و تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.



وتبين إصابة كلا من مصطفى أحمد مصطفى 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، وزوجته مروة عنتر عبدالعاطى 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، وشقيقتها نشوى عنتر عبدالعاطى 39 سنة "اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم"، واطفالهم مروان مصطفى أحمد 12 سنة، جودة مروان مصطفى 11 سنة بإصابات متفرقة بالجسم.



وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.