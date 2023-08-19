260 جنيهًا للكيلو.. أسعار اللحوم بالبحيرة السبت 19 أغسطس

تنشر(الوفد) اسعار اللحوم الطازجة والمجمدة ،والاسماك بأسواق مدن وقري البحيرة ،في الساعات الاولي من نهار اليوم السبت ، والتي شهدت استمرار انخفاض اسعار اللحوم ، بينما تواصل أسعار الاسماك سواء الطازجة او المجمدة ثبات اسعارها.

حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 260جنيها إلي 300جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة قطع مابين 170إلي 220جنيها للكيلو،و اللحوم المفرومة مابين 160إلي180جنيها للكيلو، و اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 170جنيها للكيلو .

أما عن أسعار الأسماك …

حيث تراوحت اسعار البلطجي احجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو.

البلطي احجام متوسطة مابين 60إلي 70جنيها للكيلو .

البلطي احجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو .

و البوري مابين 100إلي 120جنيها للكيلو.

أما عن اسعار الجمبري الطازج مابين 220إلي 270جنيها للكيلو حسب الحجم، بينما تراوحت اسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 190جنيها للكيلو.