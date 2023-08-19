أسعار الخضراوات والفاكهة مخفضة في منفذ الوحدة المحلية بمدينة بلاط

تماشياً مع تعليمات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، تعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط عن توفر مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منفذ الوحدة المحلية بمدينة بلاط.

تحظى هذه المبادرة بأهمية كبرى، حيث تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سلع غذائية بأسعار ميسورة. ستبدأ عملية البيع من الساعة العاشرة صباحًا وستستمر حتى نفاد الكمية المتاحة.

وفيما يلي جدول يشمل أسعار المنتجات المتاحة:

المنتج السعر (ج.م) كيلو الطماطم 12.5 كيلو الخيار 12.5 كيلو باذنجان رومي 7.5 كيلو باذنجان عروس 7.5 كيلو فلفل رومي 10 كيلو فلفل شطة 10 كيلو البطاطس 12.5 كيلو الرمان السكري 10 كيلو العنب الأحمر 10 كيلو المانجا 20

يعكس هذا التنوع في المنتجات وتوفرها بأسعار مخفضة التزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بتحسين رفاهية المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

على الرغم من توفير هذه السلع بأسعار مخفضة، إلا أنه يجب على المواطنين أخذ جميع الاحتياطات الصحية اللازمة عند زيارة المنفذ، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الاجتماعية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

يأمل القائمون على هذه المبادرة أن تحظى بتفاعل إيجابي من قبل المواطنين، وأن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر في مدينة بلاط والمناطق المجاورة.