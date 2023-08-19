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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أسعار الخضراوات والفاكهة مخفضة في منفذ الوحدة المحلية بمدينة بلاط

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة

تماشياً مع تعليمات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، تعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط عن توفر مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في منفذ الوحدة المحلية بمدينة بلاط.

تحظى هذه المبادرة بأهمية كبرى، حيث تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سلع غذائية بأسعار ميسورة. ستبدأ عملية البيع من الساعة العاشرة صباحًا وستستمر حتى نفاد الكمية المتاحة.

وفيما يلي جدول يشمل أسعار المنتجات المتاحة:

المنتجالسعر (ج.م)
كيلو الطماطم12.5
كيلو الخيار12.5
كيلو باذنجان رومي7.5
كيلو باذنجان عروس7.5
كيلو فلفل رومي10
كيلو فلفل شطة10
كيلو البطاطس12.5
كيلو الرمان السكري10
كيلو العنب الأحمر10
كيلو المانجا20

يعكس هذا التنوع في المنتجات وتوفرها بأسعار مخفضة التزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بتحسين رفاهية المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

على الرغم من توفير هذه السلع بأسعار مخفضة، إلا أنه يجب على المواطنين أخذ جميع الاحتياطات الصحية اللازمة عند زيارة المنفذ، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الاجتماعية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

يأمل القائمون على هذه المبادرة أن تحظى بتفاعل إيجابي من قبل المواطنين، وأن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر في مدينة بلاط والمناطق المجاورة.

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