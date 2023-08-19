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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الهدوء يسيطر على طرق وميادين ومحاور الشرقية

مبني ديوان عام محافظة
مبني ديوان عام محافظة الشرقية

تشهد اليوم السبت، الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن محافظة الشرقية، هدوء وسيولة مرورية، وذلك وسط انتشار لرجال المرور واللجان المرورية التي تقوم بالفحص والتأكد من التراخيص .

 

يأتى ذلك لتوقف العمل بالمصالح الحكومية، فى العطلات الرسمية وخاصة يومي الجمعة والسبت، بسبب تخفيف الضغط علي محافظة الشرقية وخاصة مدينة الزقازيق التي يقع بها أغلب المؤسسات والهيئات الحكومية، إلى جانب المدارس والجامعات التي تستقبل مئات الآلاف من الطلاب من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

هذا وتشهد عدد من المناطق بالطرق والتقاطعات في مدن ومراكز محافظة الشرقية انتشار لرجال المرور في المحاور والإشارات على مدار اليوم، للقضاء على أى اختناقات مرورية قد تحدث، ولتيسير حركة السير أمام المواطنين ومنع تكدس السيارات وخاصة خلال أوقات الذروة .

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