الهدوء يسيطر على طرق وميادين ومحاور الشرقية

تشهد اليوم السبت، الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن محافظة الشرقية، هدوء وسيولة مرورية، وذلك وسط انتشار لرجال المرور واللجان المرورية التي تقوم بالفحص والتأكد من التراخيص .

يأتى ذلك لتوقف العمل بالمصالح الحكومية، فى العطلات الرسمية وخاصة يومي الجمعة والسبت، بسبب تخفيف الضغط علي محافظة الشرقية وخاصة مدينة الزقازيق التي يقع بها أغلب المؤسسات والهيئات الحكومية، إلى جانب المدارس والجامعات التي تستقبل مئات الآلاف من الطلاب من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

هذا وتشهد عدد من المناطق بالطرق والتقاطعات في مدن ومراكز محافظة الشرقية انتشار لرجال المرور في المحاور والإشارات على مدار اليوم، للقضاء على أى اختناقات مرورية قد تحدث، ولتيسير حركة السير أمام المواطنين ومنع تكدس السيارات وخاصة خلال أوقات الذروة .