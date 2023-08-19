طقس مائل للحرارة على مدن ومراكز الشرقية يصل لـ 37

تشهد محافظة الشرقية، اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً فى درجات الحرارة مصحوباً بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث تصل لنحو 37 درجة مئوية، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

وترتفع درجات الحرارة على مراكز ومدن محافظة الشرقية بداية من العاشرة صباحًا وتصل لنحو 33 درجة مئوية وتستمر في الارتفاع لتبلغ نحو 37 درجة مئوية من عصر اليوم .

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على مراكز ومدن الشرقية بداية من الخامسة مساءًا حتى تبلغ لنحو 24 درجة مئوية حتي منتصف الليل .

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يسود طقس مشمس معتدل صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.





وأكدت الأرصاد أن ارتفاع معدلات الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس أعلى من طبيعته بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية.

وأشارت الأرصاد إلي استمرار تكون شبورة مائية تتركز خلال ساعات الصباح الباكر، علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.