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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مدحت العدل يكشف سر نجاح محمد رمضان.. في حتة لوحده (فيديو)

المؤلف والكاتب مدحت
المؤلف والكاتب مدحت العدل

كشف المؤلف والكاتب مدحت العدل، عن سبب نجاح الفنان محمد رمضان، واختياره بطلا لفيلم ع الزيرو المعروض حاليا بالسينمات.

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إعلامي يطالب محمد رمضان بتعويض 10 ملايين جنيه (فيديو)

وقال مدحت العدل، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد، إنه كان هناك إجماع بينه وبين المخرج ماندو العدل والمنتج جمال العدل على تقديم عمل لمحمد رمضان بالسينما، مؤكدا «احنا شايفين رمضان في حتة لوحده».

محمد رمضان شبه كل الناس

وأضاف مدحت العدل، أن أحد أسباب نجاح محمد رمضان هو كونه شبه كل الناس، بالإضافة الى الموهبة التي يتمتع بها.

وتابع : «قولنا نختار موضوع ممكن يحصل مع أي بني آدم.. حمزة أو رمضان بالفيلم هو حالة ملايين من الناس اللي بتقضي حياتها عارفة تأكل وتشرب وتعيش، ولو جاتلها أزمة الدنيا ممكن تتقلب معاها، وعاملينه بشكل فيه إنسانية واحساس بالناس».


وأردف مدحت العدل: «الفيلم يوضح المشاكل العادية التي يتعرض لها الناس كل يوم، فمثلا عندما تذهب للمستشفى تجد قائمة انتظار طويلة أمامك».

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