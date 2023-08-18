إعلامي يطالب محمد رمضان بتعويض 10 ملايين جنيه (فيديو)

كشف الإعلامي محمد الغيطي، تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة "إياك تموت وانت حي"، وسرقة كلماتها من ديوان شعر نشره من خلال الهيئة العامة للكتاب.



وقال محمد الغيطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن كلمات الأغنية نشرها في بوست أيضًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في عام 2016.

وتابع محمد الغيطي: "من يومين كنت عند دكتور أسنان، وأنا قاعد فوجئت بالأغنية وكنت أول مرة أسمعها، لأن الأغنية أيضًا تم وضعها على قناة محمد رمضان على يوتيوب، ويتم إذاعتها على الراديو والتليفزيون حاليا، ووقتها قلت ده كلامي، وأنا هقدم شكوى في نقابة المهن التمثيلية، لأن أنا ومحمد رمضان تابعين للنقابة، وأيضًا سأقوم برفع قضية للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه".

سأتبرع بمبلغ التعويض لمستشفى أبو الريش للأطفال

وأضاف، أنه حال الحصول على أي مبلغ تعويض سيقوم بالتبرع به لمستشفى أبو الريش للأطفال، متابعا: "أدعو محمد رمضان للتصالح والمبلغ نتبرع به أنا وهو لمستشفى الأطفال".



ومن جانبه، قال ميشيل حليم، محامي محمد الغيطي: "حتى لا يدعي محمد رمضان عدم معرفته بسرقة الكلمات، ويرمي الاتهام على كاتب معين، فأنا أنذرته أن هذه الكلمات ملكية فكرية خاصة بمحمد الغيطي وله كافة حقوق النشر، وأن ما فعله سرقة وتعدي على الملكية الفكرية، وأن نشر الكلمات من خلال الأغنية جريمة يعاقب عليها القانون".



وتابع: "القضية ليس لها حل إلا بتنازل محمد الغيطي، وأن يحصل على حقه، وأن تنسب له الأغنية".