تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين ولفرهامبتون مع برايتون في الدوري الإنجليزي

في واحدة من اهم مواجهات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي في الخامسة من مساء السبت فريقا ولفرهامبتون مع منافسه برايتون على ملعب فريق ولفرهامبتون مولينكس .

يدخل ولفرهامبتون المباراة برصيد خالي من النقاط بعد خسارته المباراة الأولى امام مانشيستر يونايتد بهدف مقابل لاشىء في الدقائق الأخيرة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولدترافورد اما برايتون فيدخل المباراة في محاولة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز في الجولة الاولى على الفريق الصاعد لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف .

وألتقي فريقا ولفرهامبتون و برايتون في 30 مباراة في الدوري الأنجليزي فاز ولفرهامبتون في خمس مباريات بينما فاز برايتون في 14 مباراة وحسم التعادل 11 مباراة بين الفريقين وسجل مهاجمو ولفرهامبتون 23 هدف بينما نجح مهاجمو برايتون في الوصول لمرمى ولفرهامبتون في 49 مناسبة .

اما عن سجل المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب مولينكس الخاص بفريق ولفرهامبتون فقد لعب الفريقين 15 مباراة على ملعب الولفز فاز خلالها ولفرهامبتون في مباراتين و فاز برايتون في ست مباريات وتعادل الفريقين في سبعة مباريات وسجل ولفرهامبتون 12 هدف فيما سجل برايتون 21 هدف .

وفيما يلي سجل المواجهات العشر الأخيرة بين ولفرهامبتون و برايتون في كل المسابقات :

27 أكتوبر 2018 برايتون - ولفرهامبتون : 1 / 0

20 أبريل 2019 ولفرهامبتون - برايتون : 0 / 0

8 ديسمبر 2019 برايتون - ولفرهامبتون : 2 / 2

7 مارس 2020 ولفرهامبتون - برايتون : 0 / 0

2 يناير 2021 برايتون - ولفرهامبتون : 3 / 3

9 مايو 2021 ولفرهامبتون - برايتون : 2 / 1

15 ديسمبر 2021 برايتون - ولفرهامبتون : 1 / 0

30 أبريل 2022 ولفرهامبتون - برايتون : 0 / 3

5 نوفمبر 2022 ولفرهامبتون - برايتون : 2 / 3

29 أبريل 2023 برايتون - ولفرهامبتون : 6 / 0