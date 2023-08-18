شقيقة أحمد زويل تفتح أبواب النيران على «كزبرة»| رسالة شكر لمصطفى كامل

فتحت الدكتور نانا شقيقة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، أبواب النيران على مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة»، بعد أن استخدام المطرب صورة شقيقها في فيديو كليب أغنية «عليا الطلاق»، وأعربت عن استيائها، كما وجهت الشكر للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية؛ لسرعة تدخله واتخاذه قرار بوقف كزبرة وتحويله للتحقيق.

نانا شقيقة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل

شقيقة أحمد زويل تعلق على استخدام صورة شقيقها في أغنية مهرجانات

أعربت الدكتورة نانا شقيقة العالم أحمد زويل عن مدى استيائها هي والأسرة من استخدام صورة الراحل في أغاني مهرجانات، قائلة العالم الجليل أحمد زويل أبن مصر خط أحمر، كما أنه رمز عالمي لا يستهان به سواء داخل بلده أو خارجها.

أحمد زويل

وأشارت الدكتورة نانا إلى أنها تواصلت من الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعد مشاهدتها للأغنية وكانت المكالمة على مستوى حب النقيب في شخص زويل، وبعد إنتهاء المكالمة تفاجأت بسرعة كامل في اتخاذ القرار حيث عقدت لجنة الشئون القانونية الخاصة بالنقابة اجتماع واتخذ الإجراءات اللازمة، وأصدر قرارا وأبلغني بسرعة القرار قائلًا : زويل رمز عالمي لا نسمح بالمساس به.

أحمد زويل

شقيقة أحمد زويل تشكر مصطفي كامل بعد موقفه مع مطرب المهرجانات كربزة

وجهت الدكتورة نانا شقيقة العالم الكبير أحمد زويل الشكر لنقابة الموسيقيين ونقيبها مصطفى كامل، لسرعة استجابته فى اتخاذ موقف من ظهور صورة العالم الكبير أحمد زويل فى كليب مغنى المهرجانات كزبرة.

وقالت شقيقة العالم الراحل :" كل الشكر والتقدير للفنان مصطفي كامل لأني كنت منزعجة ولا أريد رفع قضايا لأن البعض وارد أن يسيئ الفهم ويظن أننا نريد تعويضا، ولكن كنوز الدنيا أكبر من اسم أخي، وأن أحافظ على الإرث والتراث لإن الناس لما بتسافر بتقول إحنا من بلد زويل".

مصطفي كامل

قرار النقابة بموقف مطرب المهرجانات كزبرة

أصدر الفنان مصطفي كامل بيان بمنع كزبرة من الغناء والتحقيق معه بشأن أغنيته الجديدة «عليا الطلاق» وصورة الدكتور أحمد زويل عليها وجاء قرار النقابة كالأتي :«قرار نقيب عام المهن الموسيقية، بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ(كزابيرو) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر اهانة بالغة واساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله».

كزبرة