مهرجان الألعاب الشعبية ضمن مبادرة صيف شبابنا بمغاغة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 18 اغسطس 2023 ، تنفيذ مهرجان ألعاب شعبية ورياضية بمركز شباب ميانة، وذلك بمشاركة متسابقين من الشباب والطلائع ، ضمن مبادرة صيف شبابنا .

وذلك بحضورسامى وجيه مدير الإدارة ، أحمد سلمان مدير المركز، احمد غنيم مشرف النشاط بالمركز، و تم خلال فعاليات مهرجان الألعاب الشعبية ، والتي تستحوذ على إهتمام قطاع كبير من الشباب والرجال والفتيات ، تنفيذ ألعاب موسيقية ، ولعبة شد حبل ، ومسابقات جرى على ملعب مركز الشباب .

وذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل.

ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة .

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، قد أعلنت عن انطلاق فاعليات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بهدف جذب النشء إلى مراكز الشباب ، وتفعيل دورها في زيادة الوعى بأهمية الرياضة، في كافة الجوانب البدنية ، والصحية ، والتربوية ، والإجتماعية.