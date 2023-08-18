الفكة والتسعيرة.. البوابة الخلفية الجديدة للصوص

يتعرض كل منا على مدار يومه إلى تعاملات مالية وكثيرًا ما يواجهه أزمة الفكة فيضر بعضنا إلى ترك الباقي للبائع وربما يكون لدى البائع فكة من النقود ولكنه يمتنع بأن بعطب الباقي للزبون بحجة "مفيش فكة" كنوع من أنواع السرقة بمساعدة التسعيرة التي يلجأ الكثير من البائعين عمدًا في تحديدها بوضع جنيهات فردية في المبلغ كـ 23 و52 و17 و28 وغيرها من هذه القيم ليضع الزبون أمام أزمة الفكة فيضر المشتري بأن يترك الباقي عنوة عنه.

وزارة المالية تطرح كميات كبيرة من الملايين الفكة

على الرغم من أن وزارة المالية تطرح من حين لآخر كميات كبيرة من الملايين الفكة لعدم وجود أزمة في الأسواق وكانت آخرها طرح أكثر من 50 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" فى شهر أبريل الماضي؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، على نحو يُلبى احتياجات المواطنين والأسواق بكل المحافظات، بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء، وعدم حدوث أى اختناقات بمواقف السيارات أو المحال التجارية، أو غيرها من هذه الأزمات.

الخزانة العامة وسك العملة

وتملك مصر احتياطات من العملة المعدنية "الفكة" لمدة عامين طبقًا لتصريحات سابقة للواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بالرغم من إقبال المواطنين المتزايد على مقر مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"؛ للحصول على "الفلوس الجديدة" التى يتم توفيرها بالتعاون مع القطاع المصرفى، و"الفكة" من العملات المعدنية المساعدة، لا تزال هناك أزمات في الأسواق والمحال التجارية حول الفكة، على الرغم من أن مصلحة سك العملة تقوم ما يقارب الـ مليون جنيه فكة من عملة الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه يوميًا لسد احتياجات المواطن المصري من الفكة.

اندثرت أزمة الفكة عند التجار والبائعين بعد تسليط الضوء على تصريحات المالية ومصلحة سك العملة حول وجود أزمة في الفكة أم لا، فيتضح من ذلك بأن التجار والبائعين في الأسواق والمحال التجارية جزء من أزمة الفكة التي يتعرض لها الكثير من المواطنين ليستغل بذلك بعض التجار الفكة من باب السرقة بشياكة.