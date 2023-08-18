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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سفير مصر في أذربيجان يطمئن على بعثة منتخب الرماية

بوابة الوفد الإلكترونية

قام السفير هشام ناجي، سفير مصر في أذربيجان، بزيارة بعثة مصر المتواجدة في مدينة باكو المشاركة في بطولة العالم والتي تستمر حتى 1 سبتمبر المقبل.

وحرص السفير هشام ناجي، على الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب المصري، فيما يتعلق بالإقامة وميادين التدريبات والمنافسات ووسائل النقل، مؤكدا أن السفارة تولي أهمية كبيرة لتواجد البعثة المصرية وتعد بتوفير كل سبل الراحة لها.

والتقى السفير المصري، بوزير الشباب والرياضة في أذربيجان، من أجل الاطمئنان على مشاركة بعثة الرماية.
وحضر اللقاء مع معالي السفير، اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، العميد زكي عبد الله المدير الفني للمنتخب المصري للرماية، العميد طارق صادق المدير الإداري لمنتخب الرماية.

وتوجه حسني، بخالص الشكر والتقدير لما يقوم به السفير هشام ناجي، مؤكدا أنه بذل كل ما في وسعه من أجل توفير كل سبل الراحة والتأمين للبعثة المصرية في أذربيجان.

وشدد حسني، على أن ما يقوم به سفير مصر بأذربيجان، هو امتداد لما تلمسه جميع البعثات المصرية الرياضية في الخارج من وزارة الخارجية المصرية، من أجل الاطمئنان على أبناء مصر في كل أنحاء العالم.

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