تدشين مبادرة لا للمخدرات بقرية دندرة بقنا

بحضور شعبي وتنفيذي دشن أهالى قرية دندرة بقنا، اليوم، مبادرة "لا للمخدرات" وذلك بالتعاون مع مركز دندرة التنموي للتوعية من الأخطار المجتمعية، والناتجة عن انتشار أشكال مختلفة من المخدرات والتي تؤثر سلبيا على الإنسان .

جاء ذلك بحضور كلآ من، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بقنا، وسماحة الشيخ أحمد أبو الوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، والدكتورة هدى السعدي مقررة المجلس القومي للمرأة، والدكتور يوسف رجب مدير إعلام قنا، ومحمود يس منسق صندوق مكافحة الإدمان بقنا، والقس ويلسون راعي الكنيسة الإنجيلية دندرة، وجمع غفير من أهالي القرية.

ومن المقرر أن تقام في الفترة القادمة مجموعة متميزة من الفعاليات الهادفة إلى توعية المجتمع على ضرورة العمل المستمر لمكافحة هذا المد الذي يستهدف الشباب والأطفال للسقوط في مستنقع الإدمان.