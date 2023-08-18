استعجال تقرير الطب الشرعي عن مصرع عامل بطلق ناري فى مدينة بدر

أمرت نيابة بدر، باستعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة مقتل عامل بطلق ناري في الرأس علي يد حارس موقع تحت الإنشاء في مدينة بدر، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل عامل بطلق ناري في الرأس علي يد حارس ببدر

وكان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى إشارة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصاب بطلق نارى بالرأس.

وبالفحص وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص "أجرة" حدثت بينهم وبين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش، وأطلق عيارا نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته "ولاذ بالفرار".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حجز بطل فيديو محاولة سرقة سيارة بالتجمع الأول 24 ساعة

كما أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز عاطل بطل فيديو محاولة سرقة سيارة بالقاهرة الجديدة، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحقيقات.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام شخص بفتح شنطة سيارة ملاكى عن طريق كسر الزجاج الخلفي، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وانصرافه مستقلًا سيارة ملاكي قيادته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل - له معلومات جنائية- وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بشروعه في سرقة السيارة المشار إليها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما لقي طفل من كفر الجمالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرعه أسفل عجلات سيارة على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.

وقد استقبلت مستشفى الشهداءجثة طفل يدعى أنس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام متأثرة بإصابات إثر حادث أسفل عجلات سيارة، تم وضع الجثة بالثلاجة لحين انتهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

كان اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بمصرع طفل يدعى انس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام إثر حادث تصادم سيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.