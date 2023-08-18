لقي طفل مصرعه ، من كفر الجمالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أسفل عجلات سيارة على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.

مصرع طفل تحت عجلات سيارة بالمنوفية

فيما أفاد مصدر أن مستشفى الشهداء استقبل جثة طفل يدعى أنس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام متأثرة بإصابات إثر حادث أسفل عجلات سيارة، تم وضع الجثة بالثلاجة لحين انتهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن

كان اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بمصرع طفل يدعى انس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام إثر حادث تصادم سيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

تحريات مكثفة لحل لغز مصرع طفل حرقابمدينة السلام

كما تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز مصرع طفل حرقا فى ظروف غامضة بمدينة السلام.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة طفل بها حروق متفرقة بجسده قسم شرطة أول السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "طه.ع." 12 سنة، به حروق متفرقة بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.