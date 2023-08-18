الزمالك يبدأ الإعداد للموسم الجديد أول سبتمبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

أكد أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، أن المدير الفني لفريق كرة القدم خوان كارلوس أوسوريو طلب التعاقد مع 3 صفقات، معقبًا: "إن المدير الفني طلب 3 صفقات فقط خلال الفترة المقبلة، وإذا كان سيضم الزمالك صفقات سيكون 3 أو 4 صفقات على الأكثر خلال الفترة المقبلة".

صفقات الزمالك

وأكد أحمد مرتضى خلال تصريحاته الأخيرة أن الرياضة تحولت إلى أموال وإمكانات في الوقت الحالي.

وأضاف أن كلا من ناديي الأهلي وبيراميدز لا يجدوا أية مشاكل أو حروب في الوقت الحالي تعيقهم من إبرام أي صفقات، فيما أن نادي الزمالك يتعرض لحروب كثيرة، والحرب تأتي من أبنائه أكثر من أي شخص آخر، "قصة نادي الزمالك كلها العمل على أنه يجيب موارد، ويقلل مصروفاته، ويتحد اللاعبون على حب نادي الزمالك".

وأشار أحمد إلى أن تلك هي الخطة التي سيسير عليها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لاستكمال المسيرة التي بدأها رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور.

وواصل أن نادي الزمالك كان مؤسسة فاشلة ماليًا، ورياضيًا، واجتماعيًا، وإنشائيًا قبل مجيء مرتضى منصور إلى الفريق في الفترة الماضية، إذ إن الزمالك تحول بشكل واضح خلال الـ 10 سنوات الذي ظهر فيها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.