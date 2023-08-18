جهود مكثفة لحل لغز مصرع طفل حرقا في السلام

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة ،تحرياتها المكثفة لحل لغز مصرع طفل حرقا فى ظروف غامضة بمدينة السلام.

جهود مكثفة لحل لغز مصرع طفل حرقا بالسلام

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة ، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة طفل بها حروق متفرقة بجسده قسم شرطة أول السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "طه.ع." 12 سنة، به حروق متفرقة بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع 4 من أسرة واحدة

واتشح مركز كفر شكر التابع لمحافظة القليوبية بالسواد؛ حزنا على مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم مروع على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وصرحت جهات التحقيق بمطروح بدفن جثث ضحايا الحادث وتسليمها لذويهم لدفنهم في مسقط رأسهم بمركز كفر شكر وسط حالة من الحزن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد الأهالي أن الحادث وقع في مطروح؛ حيث كانت الأسرة في إجازة مصيف، وتعرضت لحادث؛ أسفر عن مصرع رب الأسرة ووالدته وطفلين -ابنيه-، بينما ترقد الزوجة في حالة خطرة بالمستشفى.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك لدفتر عزاء الراحلين؛ حيث نعى الأهالي والأصدقاء الراحلين مؤكدين أن الخبر فاجعة بكل المقاييس.

وكان 4 من أسرة واحدة قد لقوا مصرعهم؛ إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندريةأمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي؟

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى العلمين النموذجي؛ بدخول 5 جثث هامدة باسم جنا عمرو، وعادل الشربيني 12 سنة، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة الأب، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة والدة الأب، وجودي عمرو عادل 6 سنوات، وعادل عمرو عادل 3 سنوات، وجميعهم من مركز كفر شكر، إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وإصابة هيام جمال الشربيني 35 سنة باشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.