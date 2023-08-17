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الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية فى كمين السلام بدمياط

النقيب حمدي شطا
النقيب حمدي شطا

توفى النقيب حمدي شطا، معاون مباحث قسم اول دمياط ، بشكل مفاجئ، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وهو ما شكل صدمة بين زملاء دفعته، وعشرات من أقاربه وأصدقائه، الذين تفاجؤوا بوفاته المباغتة.وسوف تجري مراسم تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة العصر اليوم من مدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية مسقط راسةً،. ونعى المئات من زملاء الراحل، من دفعته، على صفحاتهم بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، وكذا مئات المواطنين، الذين تداولوا صورا ضاحكة له، صاحبتها عبارات الدعاء له بالرحمة والمغفرة. 

وفي ذات السياق، تحولت كل صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة دمياط، لدفتر عزاء في للنقيب حمدي شطا، تزامنا مع سمعته الطيبة الذي اكتسبها اثناء العمل في محافظة دمياط،وسادت حالة من الحزن بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين بالكثير من عبارات الحزن عن فقدان النقيب الشاب، داعين الله عز وجل ان يتقبله من الشهداء.