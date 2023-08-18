حسام موافي: التكشيرة حرام والابتسامة ترتقي بالمجتمع (فيديو)

أكد الدكتور حسام موافى، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أهمية الكلمة الطيبة، موضحًا آثارها الإيجابية في الحياة.

وحذرحسام موافي، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا» المذاع عبر قناة "صدى البلد"، من خطورة الكلمة السيئة، بجانب الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات.

وتابع: الابتسامة من أهم الأمور التي يمكن فعلها في الحياة، موضحًا أن جميع الأعمال التي يفعلها الإنسان تندرج تحت «حلال، حرام، مباح، مكروه، مندوب».

وأوضح حسام موافي، أن التكشيرة حرام، ويجب على كل إنسان التخلص منها، وتساعد الابتسامة والكلمة الطبية على الارتقاء بالمجتمع، معقبًا: «أول واحد هيرتاح هو صاحب الكلمة الطبية».