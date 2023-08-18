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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حسام موافي: التكشيرة حرام والابتسامة ترتقي بالمجتمع (فيديو)

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

أكد الدكتور حسام موافى، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أهمية الكلمة الطيبة، موضحًا آثارها الإيجابية في الحياة.

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وحذرحسام موافي، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا» المذاع عبر قناة "صدى البلد"، من خطورة الكلمة السيئة، بجانب الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات.

وتابع: الابتسامة من أهم الأمور التي يمكن فعلها في الحياة، موضحًا أن جميع الأعمال التي يفعلها الإنسان تندرج تحت «حلال، حرام، مباح، مكروه، مندوب».

وأوضح حسام موافي، أن التكشيرة حرام، ويجب على كل إنسان التخلص منها، وتساعد الابتسامة والكلمة الطبية على الارتقاء بالمجتمع، معقبًا: «أول واحد هيرتاح هو صاحب الكلمة الطبية».

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