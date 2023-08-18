رياح السموم.. السعودية على موعد مع البرودة

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس والأرصاد في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، تحدث عن حالة الطقس في السعودية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، قائلا: "إنه خلال أيام ينتهي موسم القيظ، وتبدأ رياح السموم، ليعلن بذلك طقس السعودية رحيل آخر موجات القيظ وارتفاع درجات الحرارة وبدء البرودة.

موسم السهيل في السعودية

فيما أوضح الزعاق، أن المتبقي على بدء موسم البرودة 11 يومًا، وهو ما يعرف بموسم السهيل، حيث الانخفاض التدريجي لدرجة الحرارة.

وأضاف، أن يوم الأحد 20 أغسطس 2023 أول أيام انخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع بدء الدراسة.

وأشار إلى أنه مع بدء موسم رياح السموم، ودخول السهيل يبدأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لافتا إلى أنه من أهم الظواهر الوسمية لهذه الأيام انخفاض في درجات الحرارة وهبوب الرياح الجنوبية الرطبة، وأن موسم سهيل سمي بذلك لأنه معروف بتسهيل وتيسير الأحوال الجوية، وعُرف عن الوسم بذلك الاسم لأنه يعرف بنشر سمه في الأرض.