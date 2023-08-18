بيت ثقافة بولاق بالوادي الجديد يقيم معرض فنون للخوص والفخار

أقيم في فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، معرض فنون تشكيلية يضم مجموعة متنوعة من أعمال الخوص والفخار ومجسمات من الفوم، في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

تأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، والذي يسعى لتنشيط المشهد الثقافي والفني في جمهورية مصر العربية.

قدم المعرض تشكيلة متنوعة من أعمال الخوص والفخار التي تعكس حرفية وإبداع الفنانين المشاركين. وشهد المعرض حضوراً كبيراً من قبل الجمهور المحلي والزوار.

وتأتي هذه الفعالية الثقافية في إطار المبادرات التي ينفذها الإقليم الثقافي لوسط الصعيد برئاسة الكاتب محمد نبيل، الذي يسعى لتنشيط الحركة الثقافية في الوادي الجديد وتقديم فرص للفنانين والمبدعين المحليين للتعبير عن أفكارهم ومواهبهم.

تعود أهمية مثل هذه المعارض التشكيلية إلى دورها في تعزيز التراث الثقافي والفني للمنطقة وإبراز المواهب المحلية. كما تشكل فرصة لتواصل الفنانين المبدعين في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والأفكار.

وتشهد مصر منذ فترة اهتمامًا متزايدًا بالثقافة والفنون، حيث تعتبر هذه الأنشطة الثقافية جزءًا من جهود الحكومة في تعزيز التراث الثقافي والتنمية الثقافية وتعميق الوعي الثقافي للمواطنين.

بيت ثقافة بولاق يقيم معرض فنون تشكيلية من اشغال الخوص والفخار

بيت ثقافة بولاق يقيم معرض فنون تشكيلية من اشغال الخوص والفخار