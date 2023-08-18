مناقشة كتاب "الشيخان" لعميد الأدب العربى ببيت ثقافة ناصر الثورة

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد بتنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

وتشمل هذه الفعاليات نقاشًا تكريميًا للكاتب الدكتور طه حسين الشهير بكتابه "الشيخان" في بيت ثقافة ناصر الثورة وقد كانت صفية محمد هي المسؤولة عن مناقشة هذا الكتاب المهم.

"الشيخان" هو كتاب يحكي قصة اثنين من رموز الثقافة والفكر في العالم العربي، شيخان بارزان قد تناولتهما هذه الرائعة الأدبية للكاتب الراحل طه حسين. وقد أثار هذا الكتاب اهتمام القراء والمثقفين في الوادي الجديد.

تميزت مناقشة الكتاب بحضورجماعي كبير ونقاش مثمر بين الحضور.وأبدى الجمهور إعجابهم بأسلوب الكتابة السلس والمعبر في هذا العمل وبقدرة طه حسين على تصوير حياة الشيخين ونضالهما من أجل إصلاح المجتمع.

وأشادت صفية محمد، المسؤولة عن مناقشة الكتاب، بأهمية هذا الكتاب في استحضار تراثنا الثقافي وتسليط الضوء على شخصيتين هامتين تركتا أثرًا كبيرًا على المجتمع.

وتأتي هذه الفعاليات كجزء من جهود فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، وتعزيز الثقافة والفن في المنطقة. وتهدف أيضًا إلى تشجيع الناس على تنمية اهتمامهم بالقراءة والمشاركة في الأنشطة الثقافية.

ويعد برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" فرصة رائعة للجمهور للاستمتاع بفعاليات متنوعة تضمنت معارض فنية وأدبية، نقاشات كتب، وورش عمل.

تعكس هذه الفعاليات التزام وزارة الثقافة بتعزيز الحوار الثقافي والمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات الفنية والأدبية. وتعتبر جزءًا من الجهود المستمرة لنشر الثقافة وتعزيز الوعي الثقافي في مصر.

بيت ثقافة ناصر الثورة يناقش كتاب الدكتور طة حسين "الشيخان"