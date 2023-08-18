"بيئة محافظتى" ورشة فنون فى بيت ثقافة بلاط الوادي الجديد

نفّذ بيت الثقافة في محافظة بلاط ورشة فنون تشكيلية برعاية إقليم وسط الصعيد الثقافي وإشراف رئيس فرع ثقافة الوادي الجديد، السيدة ابتسام عبد المريد. جاءت هذه الورشة ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" الذي نُظِم في إطار التوجيهات الهامة للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حيث تهدف إلى تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف المحافظات.

تمحورت ورشة الفنون التشكيلية حول موضوع "بيئة محافظتنا"، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها. شارك في الورشة مجموعة من الفنانين المحليين الموهوبين، الذين استخدموا مهاراتهم وإبداعهم لإنتاج أعمال فنية مشوقة تعبر عن جمال وأهمية البيئة في المحافظة.

حضر الورشة عدد كبير من المهتمين بالفنون التشكيلية، بما في ذلك الشباب والأطفال، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع الفنانين وتعرفوا على تقنيات الرسم والتشكيل المختلفة. كما قدم الفنانون المشاركون نصائح حول كيفية المحافظة على البيئة وأهمية التوعية بقضايا الحفاظ عليها.

تعتبر هذه الورشة فرصة لإبراز مواهب الفنانين المحليين وتوفير منصة للتعبير عن القضايا البيئية المحلية بطرق إبداعية. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة فعاليات "ثقافتنا في اجازتنا" التي تهدف لإثراء الحياة الثقافية في المجتمع وتوسيع آفاق التعبير الفني والثقافي.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة تعتبر إحدى العديد من الفعاليات التي ينظمها بيت الثقافة في محافظة بلاط، والتي تعزز الوعي الثقافي والفني للمجتمع المحلي وتساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والتفاعل الثقافي بين الفنانين المحليين والجمهور.