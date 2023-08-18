"الوادى والصيف".. ورشة فنون تشكيلية في مكتبة الطفل والشباب بتنيدة فى الوادي الجديد
تم تنظيم ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الوادي والصيف" نفذها أطفال مكتبة الطفل والشباب بتنيدة تحت إشراف نعمة سيد في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وقد تمت هذه الورشة تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.
وهدفت هذه الورشة التي أقامها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، إلى تقديم برنامج فني متنوع للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية. شارك في الورشة مجموعة من أطفال مكتبة الطفل والشباب بتنيدة، إذ تلقوا دروساً في الفنون التشكيلية بشكل ممتع وتفاعلي.
تم تصميم الورشة بطريقة مبتكرة لتعزيز مهارات الأطفال الفنية والإبداعية، حيث استخدمت الألوان المشرقة والمواد الخام المتنوعة لإنتاج أعمال فنية مستوحاة من جماليات الوادي وروعة الصيف. وتم تعزيز الجانب التعاوني والفردي للأطفال من خلال أنشطة جماعية وتحديات فردية.
قدمت السيدة نعمة سيد، المشرفة على الورشة، إرشادات وتوجيهات للأطفال للتعبير عن أفكارهم ورؤيتهم بأساليبهم الخاصة. وتم استخدام جداول وأدوات تفاعلية لجمع أفكار الأطفال وتسهيل عملية التعبير الفني.
تفاعل الأطفال بحماس كبير مع الورشة وأبدعوا في إنتاج أعمال فنية فريدة من نوعها. وتم عرض أعمالهم في مكتبة الطفل والشباب بتنيدة، حيث أبهرت إبداعاتهم الزوار ووسعت مدى التقدير لمواهبهم الفنية.
تعتبر هذه الورشة فرصة رائعة لتعزيز الحس الفني لدى الأطفال وتطوير مهاراتهم في مجال الفنون التشكيلية. ويأمل المشرفون على الورشة أن تكون هذه التجربة بداية للأطفال للاستمرار في استكشاف مواهبهم الفنية ومساعدتهم على تحقيق إبداعاتهم المستقبلية.
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