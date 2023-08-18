ثبات سعر اليورو مقابل الجنية المصري في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

سعر اليورو.. شهد سعر العملة الاوروبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة استقرارًا وثباتاً ملحوظاً أمام الجنية المصري في البنوك المصرية وماكينات الـATM، حيث سجل سعر اليورو اليوم 33.51 جنيه للشراء، وسجل 33.74 جنيه للبيع، تبعا لبنك الإسكندرية.

وجاء هذا الاستقرار في أول أيام الاجازة الاسبوعية للبنوك المصرية والشركات المصرفية.

وفي هذا الصدد تنشر"بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو مقابل الجنية المصري في نهاية التعاملات المصرفية اليوم الجمعة، وتحرص الوفد دوما على الوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على ساحة العملات والشركات المصرفية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر العملة الاوروبية اليوم الجمعة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

يورو

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 33.40 جنيه للشراء، و33.59 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.55 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 33.40 جنيه للشراء، و33.68 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 33.51 جنيه للشراء، وسجل 33.80 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.51 جنيه للشراء، و33.74 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.68 جنية للشراء، وسجل 33.79 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.