وزارة الحج والعمرة.. 6 طرق لحجز وأداء العمرة بشكل ميسر

وزارة الحج والعمرة، تعمل جاهدة للتيسير على ضيوف الرحمن الراغبين في الخروج لرحلة روحانية لأداء العمرة قاصدين وجه الله تعالى ليغفر ويعفو عنهم ويعيد التوازن لأنفسهم بعد ترنحها في هذه الدنيا.

وزادت معدلات البحث على وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة بالتزامن مع نشرها طرق متنوّعة وخطوات ميسّرة، لحجز واداء العمرة بيسرٍ وطمأنينة وذلك عب حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وزارة الحج والعمرة .. طرق حجز العمرة 1445

واوضحت الوزارة عدة طرق لحجز العمرة عبر دعوة أو بشكل إلكتروني على النحو التالي:

حجز باقة عمرة عبر منصة نسك عبر Nusuk.sa. الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء والمعارف المواطنين في المملكة عبر visa.mofa.gov.sa . الحصول على التأشيرة عند الوصول لكلا من:

الزائرين المؤهلين بالحصول على التأشيرة.

أصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أوالمملكة المتحدة أوالاتحاد الأوروبي.

حاملي تأشيرة الولايات المتحدة أوالمملكة المتحدة أو شنغن.

4. الحصول على التأشيرة الإلكترونية لكلا من:

الزائرين المؤهلين للحصول على التأشيرة.

المقيمين في الخليج. أصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أوالمملكة المتحدة أوالاتحاد الأوروبي.

حاملي تأشيرة الولايات المتحدة أوالمملكة المتحدة أو شنغن.

5. الحصول على تأشيرة زيارة عائلية من قريب مقيم في السعودية.

6. الحصول على تأشيرة المرور الإلكترونية للقادمين جوا عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس.

فيما يتمكن المعتمر الحصول على التأشيرة الإلكترونية السياحية عبر visa.mofa.gov.sa