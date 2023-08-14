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الأرصاد: انفراجة بعد مرتفع العروض الوسطى وزارة الحج والعمرة تصدر تعليمات لضيوف الرحمن
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الحج والعمرة تصدر تعليمات لضيوف الرحمن

العمرة
العمرة

وضعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بعض الإجراءات والتعليمات من أجل أداء عمرة هانئة، مطالبة بتطبيقها.

 

  نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر تويتر: "ضيف الرحمن، لتكون رحلتك لأداء العمرة سهلة وميسرة، نأمل منك تطبيق 4 إجراءات".

 

 أضافت الحج والعمرة، أن الإجراءات هي: "استخراج تصريح أداء العمرة قبل الوصول، وتجنب الزحام والتدافع عند أداء المناسك، والالتزام باللوحات الإرشادية، واتباع توجيهات أفراد الأمن".

 أمس، حذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، معتمري الخارج من أنه يجب  توخي الحذر من الشركات غير المرخصة.

 طالبت الوزارة الجميع بضرورة تجنب الشركات غير المرخصة، التعامل مع الشركات المرخّصة يضمن لك حقوقك.

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