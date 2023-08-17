الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

عمرة المولد النبوي
عمرة المولد النبوي

يستعد كثير من الراغبين في أداء عمرة المولد النبوي بتجهيز كل ما يحتاجون إليه، حتى يتمكنوا من السفر لأداء المناسك في تلك المناسبة، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة أسعار عمرة المولد النبوي 2023، حتى يتمكنوا من توفير الأموال المطلوبة.

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بشرى سارة عن عمرة المولد النبوي الشريف.. فيديو

وأعلن عدد من الشركات السياحية عن أسعار عمرة المولد النبوي 2023 والتفاصيل الخاصة بها، حيث حدد بعض الشركات السياحية أسعار عمرة المولد النبوي 2023، والتي تختلف وفق البرنامج السياحي الخاص بكل شركة على حدا، فضلا عن أيام الإقامة وخدمات الفندق الذي يقيم به المعتمرين.

 أداء عمرة المولد النبوي

موعد عمرة المولد النبوي 2023

وبالنسبة لموعد عمرة المولد النبوي، فمن المقرر أن يبدأ موعد عمرة المولد النبوي 2023 مع نهاية شهر أغسطس الجاري، وتستمر على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الاقتصادي

- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 27500 جنيه.

- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 29500 جنيه.

- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 33000 جنيه.

 أداء عمرة المولد النبوي

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ4 نجوم

- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 37900 جنيه.

- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 41700 جنيه.

- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 49000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ5 نجوم

- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 42000 جنيه.

- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 45000 جنيه.

- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 50000 جنيه.

- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف السنجل: 90000 جنيه.

 أداء عمرة المولد النبوي

موعد المولد النبوي الشريف 2023

ويأتي موعد المولد النبوي الشريف 2023 ليكون يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة الخاصة به لتكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، ليحصل الموظفون على 3 أيام إجازة متواصلة.

 

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