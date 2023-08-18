"تجمل بالأخلاق" محاضرة ثقافية فى مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

أقام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وتواصلاً للنشاطات التثقيفية، نظمت مكتبة الطفل والشباب في الفرافرة محاضرة ثقافية تحت عنوان "تجمل بالأخلاق"، حيث قام بتقديمها عدنان حماد، مدير إدارة الشباب بالفرافرة.

تناولت المحاضرة موضوع تجميل الشخصية من خلال التركيز على الأخلاق وقيم السلوك الحسن. وقد استعرض السيد حماد خلال المحاضرة أهمية الأخلاق في بناء الشخصية وتأثيرها في التعاون والتفاعل الاجتماعي. كما تطرق إلى أهمية تطوير القيم الأخلاقية لدى الشباب ودورهم في المجتمع.

حضر المحاضرة عدد كبير من الشباب والأطفال من منطقة الفرافرة، حيث استفادوا من المحتوى المفيد المقدم في الندوة. وقاموا بطرح أسئلة واستفسارات بناءة للتعرف على المزيد حول أهمية التربية على الأخلاق.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات ثقافية تنظمها فرع ثقافة الوادي الجديد، بهدف تشجيع التثقيف والتنمية الشخصية للشباب والأطفال في منطقة الفرافرة. إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس حرص الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة على تنشيط الحياة الثقافية وتعزيز الموروث الثقافي في جميع مناطق الوطن.

مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة تنظم محاضرة ثقافية بعنوان "تجمل بالاخلاق"

مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة تنظم محاضرة ثقافية بعنوان "تجمل بالاخلاق"