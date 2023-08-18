إزالة 950 مترا مربعا مبانى مخالفة بنطاق نجع حمادي فى قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف داخل الحيز العمرانى مخالفا للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة ، بنجع حمادي.

جاء ذلك حضور مصطفى محمود رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة، عبارة عن حوائط واسوار بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 950 متر تقريبا وبارتفاعات مختلفة بواقع خمس حالات اربعة بمنطقة دير العجايبى وحالة واحدة بمنطقة ابو عمورى وهو يعد تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهحورة وتمت الازالة.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.