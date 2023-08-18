مسجد سلطان المتحابين يدخل ضمن خطة التطوير بمصر القديمة

مسجد "سلطان المتحابين" العارف بالله الشيخ رجب أبو خليل، تحفة إسلامية أثرية تتوسط شارع الديورة في عين الصيرة، بمصر القديمة، بساطته المعمارية وقبته الخضراء تمنح قلوب التائهين والمهمومين الراحة، وأصوات الأذان عندما تتردد بين جدرانه تغمر أرواح المصلين بطمأنينة وكأنهم يحلقون في السماء .

مسجد سلطان المتحابين

مسجد سلطان المتحابين، افتتح في 22 رجب 1416ه، ومسجل برقم 2474 لسنة 1979م، يوجد داخله ضريح قيل أنه للعارف بالله الشيخ رجب محمد أبو خليل.

دخل المسجد ضمن خطة تطوير المساجد الموجودة في مصر القديمة، وتم الاعتناء به ليستعيد رونقة وجمالة مرة أخرى.

تطوير مساجد آل البيت

وضمن خطة تطوير مساجد آل البيت ترميم مساجد وأضرحة الإمام الحسين، والسيدة فاطمة، والسيدة رقية، والسيدة سكينة، والسيدة حورية، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، والسيد أحمد البدوي بطنطا، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أغسطس الحالي مسجد وضريح السيدة نفيسة بعد أعمال التجديد والترميم، ساهم خطة التطوير في الترويج للسياحة الدينية في مصر،

تطوير شارع الأشراف

كما شهد شارع الأشراف تطويراً شاملاً، وتم رفع كفاءته، وترميم الأضرحة التى به، ويحتوى الشارع على قبة الأشرف خليل، وقبة فاطمة خاتون، إضافة إلى مسجد سيدى على الجعفرى وسيدى محمد الأنور، كما تم تدشين مشروع لرفع كفاءة الشارع والعقارات المطلة عليه، وتم رفع القيمة الحضارية للشارع ليصبح قيمة حضارية.

ووجّه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الدكتور عبدالهادى القصبى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بتجديد وتطوير وترميم مساجد ومقامات آل البيت وقطاع المساجد كافة، مشيداً بتوجيهاته لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت.