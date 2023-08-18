بيت الثقافة في صنعاء بالوادي الجديد يدشن مجلة حائط بعنوان "خواطر"

في إطار توجيهات دكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة الوادي الجديد بتنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، بإشراف ابتسام عبدالمريد، رئيس فرع ثقافة الوادي الجديد.

أحد هذه الفعاليات هو إطلاق مجلة حائط بعنوان "خواطر"، والتي تم تنفيذها بواسطة بيت الثقافة في صنعاء. تهدف هذه المجلة إلى تعزيز الوعي الثقافي وترويج الأفكار والآراء المختلفة في المجتمع.

تم تصميم المجلة بشكل جذاب ومبتكر، حيث يضم كل عدد مجموعة من المقالات والقصص والشعر والنصوص الأدبية المتنوعة. يشتمل العدد الأول من المجلة على مواضيع مثل التراث الثقافي، والفنون التشكيلية، والأدب، والمسرح، والسينما، وغيرها من المجالات الثقافية.

يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن جهود إقليم وسط الصعيد الثقافي بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الثقافية المحلية بهدف تحقيق التواصل الثقافي وتعزيز الترابط الاجتماعي في المجتمع.

وقد لاقت هذه المجلة استحسانًا وإقبالًا كبيرًا من قبل المجتمع المحلي، حيث يعكس اهتمام الناس بالثقافة والفنون ورغبتهم في التعبير عن أفكارهم وآرائهم من خلال وسائل فنية مختلفة.

تعبر هذه المبادرة عن التزام وزارة الثقافة بتشجيع ودعم الأنشطة الثقافية في مختلف المجالات، وتعزيز التعبير الثقافي والفني للمجتمعات المحلية في مصر. تتطلع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى استمرار تنظيم فعاليات ثقافية مميزة في المستقبل للمساهمة في ترسيخ الثقافة والفنون في المجتمع.

بيت الثقافة في صنعاء يدشن مجلة حائط بعنوان "خواطر"

بيت الثقافة في صنعاء يدشن مجلة حائط بعنوان "خواطر"