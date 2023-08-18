بيت ثقافة الراشدة بالوادي الجديد يحتضن براعم المواهب الفنية والثقافية

أقام فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، فقرة مميزة للمواهب الفنية للأطفال، وذلك ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

حظيت هذه الفقرة بإشراف الموهوبة نصرة عمران، التي قامت بتنظيمها وتوجيه المشاركين فيها. تضمنت الفقرة تقديم مجموعة متنوعة من المواهب الفنية التي تمتلكها الأطفال المشاركون، والذين يعرضون مواهبهم الغنائية والتمثيلية والرقصية أمام الجمهور.

شهدت الفقرة حضوراً كبيراً من أهالي الوادي الجديد والمهتمين بالشأن الثقافي، حيث استمتع الجميع بتفاعل وإبداع الأطفال في مجالاتهم المختلفة. وقد أثنى الحضور على الجهود المبذولة من قبل بيت ثقافة الراشدة ونصرة عمران في تطوير المواهب الفنية للأطفال وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي.

تعد هذه الفعالية مناسبة مهمة لاكتشاف المواهب الصاعدة في مجالات الفن لدى الأطفال، وتوفير فرصة للتدريب والتطوير لهم، مما يساهم في رفع مستوى المشاركة الفنية بين الأطفال وتعزيز قدراتهم المبدعة.

ومن جانبها، أعربت ابتسام عبد المريد رئيسة فرع ثقافة الوادي الجديد، عن سعادتها بالتنوع والابتكار الذي قدمه الأطفال خلال هذه الفقرة. كما أشادت بجهود المشاركين وإلهامهم للجمهور بمستوى مواهبهم المبهرة.

تأتي هذه الفقرة ضمن سلسلة فعاليات بيت ثقافة الراشدة خلال الفترة الصيفية، بهدف تشجيع وتطوير المواهب الفنية للأطفال، وتعزيز دور الثقافة في تعزيز التعليم وابتكار الأفكار.