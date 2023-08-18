ضبط 201 قطعة سلاح نارى مع 168 متهمًا خلال 24 ساعة

شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، وبالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة.

ضبط 201 قطعة سلاح نارى بحوزة 168 متهمًا خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري بحوزة 168 متهمًا، وذلك على النحو التالي: "12" بندقية آلية، "24" بندقية خرطوش، "5" طبنجات، "160" فردا محليا، "554" طلقة مختلفة الأعيرة، "20" خزينة متنوعة، "270" قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

سقوط 3 متهمين بحوزتهم 50 طربة حشيش و5 كيلو هيروين

وفي سياق متصل ،واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت في نطاق مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات- 20 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عصابة للنصب على رواد الـ "فيسبوك" بالأميرية

وفي سياق أخر ، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة والنصب" عقب استدراجهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوى توفير فرص عمل للمجني عليهم، وبحوزته: "هاتف محمول- كمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة- 15 شريحة هاتف محمول".

كما تم بإرشاده ضبط عدد "7" هواتف محمولة المستولى عليهم لدى عميلين "سيئي النية"- مقيمين بمحافظة القاهرة، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.