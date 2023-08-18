قومية الوادى الجديد تتألق بليالي" ثقافتنا فى أجازتنا " بدمياط
قدم فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبدالمريد، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا"، وذلك بتوجيهات من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.
شاركت فرقة الفنون الشعبية لمحافظة الوادي الجديد بقيادة الكابتن محمد عبدالله والفنان سمير معوض في محافظة دمياط، بمدينة رأس البر. تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، قدمت الفرقة باقة من التابوهات الواحاتية المتنوعة، بما في ذلك التابوهات التقليدية مثل الخزام، المجرونة، البادية، البلح، والتنورة.
وقدم الفنان محمد مغاوري والفنان أحمد منصور فاصلا غنائيا يعتمد على الفلكلور الواحاتي، أضاف نكهة خاصة للفعالية.
تهدف هذه الفعاليات إلى تنويع الأنشطة الثقافية في الوادي الجديد، واستكشاف وتعزيز التراث الثقافي للمنطقة. يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الثقافة لتعزيز ونشر الفنون الشعبية في مختلف أنحاء مصر.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات طوال فصل الصيف، حيث يتواصل فرع ثقافة الوادي الجديد في تقديم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للجمهور.
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