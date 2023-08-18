الداخلة: منفذ لبيع الخضروات بأسعار مخفضة بقرية غرب الموهوب

قام مسئولي الوحدة المحلية في قرية غرب الموهوب بإطلاق منفذ بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة. يتم الإشراف على هذا المنفذ من قِبَل المهندس كامل، رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب.

يعتبر هذا المنفذ مبادرة رائدة تهدف إلى توفير الخضروات والفواكه عالية الجودة بأسعار مخفضة، من أجل التخفيف من العبء المالي على المواطنين.

تشمل منتجات المنفذ جميع أنواع الخضروات والفواكه المحلية والمستوردة، حيث يوفر تشكيلة واسعة من البندورة، الخيار، البطاطس، البصل، البروكلي، الكوسا، وغيرها من المنتجات الطازجة. كما يقدم المنفذ أيضًا مجموعة متنوعة من الفواكه الموسمية، مثل التفاح، الموز، البرتقال، المانجو، والعنب.



ويهدف هذا المنفذ التجاري إلى توفير المنتجات بأسعار تتناسب مع دخل المواطنين. فقد تم تحديد سعر موحد للخضروات والفواكه في المنفذ، حيث يتم تحديث الأسعار بانتظام وفقًا للأسعار العالمية والمحلية للمنتجات.



بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المنفذ يعمل على تشجيع المزارعين المحليين ودعمهم. يتعاون المنفذ مع المزارعين في المنطقة ويشتري المنتجات المحلية منهم بأسعار عادلة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم المزارعين في تحقيق أرباح أفضل.

تعد إطلاق منفذ بيع الخضروات والفواكه بمثابة خطوة هامة نحو تلبية احتياجات سكان قرية غرب الموهوب وتحقيق رفاهيتهم الاقتصادية.

يشير المواطنون إلى أن هذا المنفذ يوفر لهم فرصة لشراء المنتجات الطازجة بأسعار في متناول الجميع، بفضل جهود المهندس كامل وفريقه في الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب.



ويؤكدوا مسئولي الوحدة المحلية علي التزام المنفذ بتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وعادلة لتلبية احتياجات المواطنين في قرية غرب الموهوب.

تم استقبال هذه المبادرة بحرارة من قبل السكان، الذين يعبرون عن امتنانهم للجهود المبذولة في تحسين رفاهيتهم الاقتصادية ومساعدتهم في التوفر على الخضروات والفواكه الطازجة بأسعار معقولة

منفذ بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة