طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمركز الداخلة

تواصل منفذ البيع التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بحى الزهور بمدينة موط جهوده في طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، بهدف التخفيف عن المواطنين من ارتفاع الأسعار. يأتي ذلك في إطار تعاونه مع شادر الوادى الجديد للخضروات والفاكهة بمدينة موط.

وقد أثبت منفذ البيع نجاحه في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، ما لاقى استحسان العديد من المواطنين. ويعود ذلك إلى جهوده المستمرة في مراقبة ومتابعة أسواق الخضروات والفواكه لتحديد الأسعار المناسبة وتجهيز المنتجات بدقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الميزانية الشخصية للمواطنين. ومن خلال تقديم خضروات وفواكه بأسعار مخفضة، يعمل منفذ البيع على توفير البدائل المتاحة للجمهور وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية.

وتشير التقارير إلى أن تعاون منفذ البيع مع شادر الوادى الجديد للخضروات والفاكهة بمدينة موط يسهم في توفير تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة، ما يمنح الزبائن الفرصة للاختيار والحصول على ما يناسبهم بأسعار مناسبة.

ويتضح أن هذه المبادرة قد لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل سكان منطقة موط، حيث أعرب العديد منهم عن امتنانهم للجهود التي يقدمها منفذ البيع وشادر الوادى الجديد. وأشادوا بدورهم في تحسين قدرة الأسر على تأمين الاحتياجات الغذائية لهم ولعائلاتهم.

وبهذا التعاون المثمر، يواصل منفذ البيع التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بحى الزهور بمدينة موط وشادر الوادى الجديد تقديم خدماتهما للمواطنين والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على حياة الناس.

محلية الداخلة: تطرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

محلية الداخلة: تطرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

محلية الداخلة: تطرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

محلية الداخلة: تطرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

محلية الداخلة: تطرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة