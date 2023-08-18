حملة نظافة وإزالة العشش من أسطح المنازل بمدينة موط

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

تضمنت الحملة إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

تم تنفيذ هذه الأعمال باستخدام معدات الوحدة المحلية، تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز، وهيثم حسين المشرف العام على الأحياء، وهاشم محمد مدير شؤون البيئة بالمركز، وإيهاب كامل رئيس حي جنوب موط، وأسامة ميلاد رئيس حي غرب موط، وأيمن محمد حسين رئيس حي الزهور والجنائن والمشرف على قسم النظافة، ومحمد فندة رئيس حي شمال شرق موط، ومحمد سيد العلاقات العامة.

تشارك موظفي قسمي النظافة وشؤون البيئة بالمركز في تنفيذ الحملة التي تأتي في إطار جهود الحكومة المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يهدف العمل المستمر على النظافة إلى تحقيق بيئة صحية وجذابة للمدينة، وتشكل القمامة والمخلفات عادةً مشكلة بيئية وصحية عند تجمعها في الأماكن غير المخصصة لها.

لذلك، فإن إزالتها ونقلها إلى أماكن مناسبة يعزز النظافة العامة ويسهم في حماية البيئة المحيطة، تعتبر هذه الحملات جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف تطوير جميع القطاعات الخدمية وتحسين جودة الحياة في مدينة موط.

وتعكس هذه الجهود التزام الوحدة المحلية والمسؤولين المحليين تجاه رفاهية وسلامة المجتمع المحلي

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط

محلية الداخلة: إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من أسطح العمارات بموط