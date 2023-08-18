ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "أساليب التربية فى الإسلام" بالخارجة

استقبلت الوحدة المحلية لمركز الخارجة، وحدتي السكان وتكافؤ الفرص، فضيلة الشيخ أحمد صالح محمود من منطقة واعظ الوادي الجديد في ندوة بعنوان " أساليب التربية في الإسلام ".



استهل فضيلة الشيخ الندوة بالحديث الشريف " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "، حيث قدم شرحًا مفصلاً عن أهم أساليب التربية السليمة للأبناء. تضمنت هذه الأساليب أن تكون القدوة الحسنة للأبناء، وتوفير إمكانية إطعامهم من مال حلال، ومراقبة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الدعاء من أجل صلاح الذرية.



تطرقت الندوة إلى أهمية التربية السليمة منذ الصغر، وضرورة التمسك بتعاليم الإسلام والحفاظ على الصلوات، لأنها عماد الدين ومصدر السكينة والراحة. تبادل الحضور أطراف الحوار حول بعض الموضوعات في الشرع، مثل المواريث والعلاقات الاجتماعية بين الأسرة.



وقد استمرت الندوة لساعات، حيث أبدى الحاضرون إعجابهم بالمواضيع التي تناولتها ووجهات نظر الشيخ أحمد صالح محمود.

وأكدوا على أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز الوعي الديني وبناء أسر مترابطة ومتماسكة.



ولقد أشادت الوحدة المحلية بالجهود التي بذلها فضيلة الشيخ في تقديم هذه الندوة المهمة ونفع الحضور بمعلومات قيمة ومفيدة في مجال التربية والدين. وأعربت عن رغبتها في استمرار مثل هذه الأنشطة التثقيفية لصالح المجتمع المحلي

محلية الخارجة: يقيم ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "أساليب التربية فى الإسلام"

محلية الخارجة: يقيم ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "أساليب التربية فى الإسلام"