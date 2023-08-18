محلية الخارجة: إزالة النباتات العشوائية من حول أشجار الفاكهة

قام قسم تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بإجراء أعمال تنظيف وإزالة النباتات العشوائية التي نمت حول أشجار الفاكهة الموجودة بجوار طريق الخارجة باريس. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود القسم للمحافظة على جمالية ونظافة المدينة وتحسين البيئة المحيطة.

تستهدف عملية إزالة النباتات العشوائية على جانبي الطريق المذكور إزالة الأعشاب الضارة والأنبوب من حول الأشجار، مما يعزز نمو وصحة الأشجار ويحافظ على شكلها. كما تلعب هذه الخطوة دورًا هامًا في تعزيز السلامة المرورية، حيث تساهم في تحسين الرؤية للسائقين وتقليل خطر التصادمات المحتملة.

تمت عملية إزالة النباتات العشوائية بنجاح، حيث تم رفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها قسم تحسين البيئة للحد من التلوث والتخلص المناسب من النفايات.

يأتي هذا العمل تنفيذًا لتوجيهات جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، الذي يولي أهمية كبيرة للحفاظ على نظافة وجمالية المدينة وتحسين البيئة للسكان. كما أعرب المتولي عن تقديره لجهود قسم تحسين البيئة ودعمه المستمر لتحقيق أهداف الصحة البيئية والاستدامة في المدينة.

تتواصل جهود قسم تحسين البيئة في مركز ومدينة الخارجة، حيث يعملون على تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمجتمع المحلي، ويستمرون في تنفيذ العديد من المبادرات والأعمال التحسينية التي تضمن الاستدامة والتنمية المستدامة في المنطقة

محلية الخارجة: إزالة النباتات العشوائية من حول أشجار الفاكهه في طريق باريس