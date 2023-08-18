محلية الخارجة تواصل زراعة أشجار الظل بشارع طلعت ضرغام

قام قسم تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بإجراء عملية تحسين للبيئة في شارع طلعت ضرغام، بجوار موقف الأقاليم، تمت هذه الخطوة الهامة بتوجيهات من رئيس المركز والمدينة السيد جهاد المتولى.

وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين البيئة وتوفير بيئة صحية وجميلة للسكان، تضمنت العملية إعادة حفر المجرات وتأهيلها بشكل سليم، بالإضافة إلى زراعة أشجار الظل على جانبي شارع طلعت ضرغام. يهدف ذلك إلى توفير مظلة طبيعية وإظهار المباني المحيطة بمظهر جمالي.

يتمتع هذا الشارع بزخم مرور كبير حيث يعد موقف الأقاليم من أهم المواقف للنقل العام في المنطقة. وبفضل هذه الحملة، ستستفيد العديد من الأشجار المزروعة من التربة الغنية والمياه اللازمة لنموها، وسيتم توفير مساحة ظل للمارة والمترددين على هذا الشارع.

تعكس هذه الخطوة الإيجابية التزام السلطات بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة المدينة. وتعد من إجراءات متعددة تهدف إلى رفع مستوى العيش والرفاهية في المجتمع.

محلية الخارجة: إعادة حفر المجرات وتأهيلها بشكل سليم