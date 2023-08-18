رفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام بالخارجة

كثفت الوحدة المحلية بمدينة الخارجة بتكثيف الحملات لنظافة الأحياء السكنية. في عملية تعاون بين قطاع شمال شرق وقطاع جنوب غرب وقطاع جنوب وسط، تم رفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام.

تم استخدام معدات الوحدة المحلية التابعة لمركز ومدينة الخارجة وتجنيد المزيد من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ خطة التنظيف. يشمل ذلك تنظيف الأحياء السكنية، والشوارع الرئيسية، ومتخللات العمارات السكنية، بالإضافة إلى رفع المخلفات وجمع القمامة ونقلها إلى أماكن مخصصة خصيصًا لهذا الغرض.

تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين البيئة المحيطة. تعتبر تلك الخطوة أيضًا جزءًا من استراتيجية المدينة لتعزيز الصحة العامة وجعل المدينة مكانًا أكثر جاذبية للمقيمين والزوار.

وفى هذا السياق، أكد جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة على أهمية الحفاظ على النظافة وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحث المواطنين على التعاون مع السلطات المحلية والالتزام بالتصرف الصحيح في التخلص من القمامة. كما شدد على أهمية المشاركة الفاعلة للمجتمع في حملات التنظيف وتوفير بيئة صحية آمنة للجميع.

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع المحلي في الخارجة.

محلية الخارجة: رفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام

محلية الخارجة: رفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام

محلية الخارجة: رفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام

محلية الخارجة: رفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام

محلية الخارجة: رفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام

محلية الخارجة: رفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام