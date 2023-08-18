شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، وبالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة.

الأمن ..تنفيذ 84 ألف حكم قضائى فى حملات للأمن العام بالمحافظات

وفي ذات الوقت ، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (84285) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى، (342) حكم جناية، (26711) حكم حبس جزئى، (4306) أحكام حبس مستأنف، (41999) حكم غرامة، (10927) مخالفة.

و يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

ضبط متهمين بالترويج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا بالشرقية

وفي سياق متصل ، كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت من رصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لترويج المواد المخدرة.

وقد أمكن ضبط القائمين على إدارته "شخصان، مقيمان بالشرقية" وبحوزتهما "1100 أمبول مؤثر لأحد العقاقير- 30000 قرص وأمبول أدوية مختلفة الأنواع ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر- 3200 قرص مخدر"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط متهم بسرقة أموال من داخل خزينة محل عمله بالمقطم

في واقعة اخري ، كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، من ضبط متهم بسرقة أموال من داخل خزينة محل عمله بأحد الشركات في المقطم.

و كانت البداية بتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بضبط “أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم" لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله، وبحوزته "طبنجة صوت- عدد من الطلقات لذات العيار"

بمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.