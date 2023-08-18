برامج كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة بدر ومجالات خريجيها.. بالصور

أعلن الدكتور فريد محرم، عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والإقتصادية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية تفتح أبوابها لقبول دفعة جديدة من الطلاب خريجي الثانوية العامة أو الأزهرية أوما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية لعام (2023-2024)، وترحب بزيارة من يرغب فى التعرف على الكلية داخل الحرم الجامعى فى "مدينة بدر".

عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والإقتصادية بجامعة بدر

وأوضح عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والإقتصادية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية توفر للطلاب فرص تدريب خلال فترة الدراسة فى إطار بروتوكولات وإتفاقيات تعاون مشتركة مع البنوك و المؤسسات الإقتصادية والمالية المتخصصة والشركات العالمية وسوق الأوراق المالية والبورصة لتضمن إكتساب الطالب خبرات عملية على أرض الواقع.

وأضاف "محرم" أنه تم الإعلان عن الحد الأدنى للتقديم للكلية وهو %53 حيث يمكن للطالب الحصول على شهادة البكالوريوس بعد ٤ أعوام دراسية بنظام الساعات المعتمدة ،مشيراً أن الكلية تهدف لإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على خدمة مجتمعهم والمنافسة فى أسواق العمل.

وأوضح عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والإقتصادية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن "جامعة بدر" هى الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على الإعتماد الدولى من الهيئة الأمريكية للإعتماد الدولى"AIAAsc"، مما يدل على تطبيق أعلى معايير المستوى الدولى فى التعليم الأكاديمى والبحث العلمى.

وكشف عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والإقتصادية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الكلية توفر الحصول على درجة البكالوريوس فى احدى التخصصات التالية:

د. فريد محرم

1- درجة البكالوريوس فى "برنامج الإقتصاد" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى: "إقتصادى أعمال حرة، محلل مخاطر مالية، محلل بيانات، مخطط مالى، باحث إقتصادى، مستشار مالى للهيئات الحكومية و الخاصة، محلل فى الإستثمار بوسائل الإعلام، مراكز تحليل البيانات، مراكز الدعم وإتخاذ القرارت، ومراكز الفكر والمعاهد البحثية".



2- درجة البكالوريوس فى "برنامج المحاسبة" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى: "محاسب فى الشركات والبنوك والهيئات الحكومية والخاصة، صاحب مكتب محاسبة، ومحاسب قانونى".





كلية الإدارة والعلوم المالية والإقتصادية بجامعة بدر فى القاهرة



3- درجة البكالوريوس فى "برنامج المحاسبة والتمويل" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى:



أ- القيام بالدراسات والتحليلات للأسواق المالية.

ب- تصميم وتشغيل النظم الإدارية والمحاسبية.

ج - إستخدام الأساليب العلمية فى حل المشكلات العملية.

د- إعداد وعرض وتفسير التقارير فى مجالات التخصص بأسلوب علمى.

هـ - إستخدام تطبيقات الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات فى مجالات التخصص.



4- درجة البكالوريوس فى "برنامج التسويق" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى:

أ- شركات التسويق والإتصالات.

ب- أقسام المبيعات والتسويق.

ج- شركات التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية والتسويق الإلكترونى.

د- الشركات اللوجيستية.

هـ - وكالات عقارية.

و- شركات الإعلام والعلاقات العامة.

ز- المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.



5- درجة البكالوريوس فى "برنامج الموارد البشرية" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى:

أ – HR فى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.



6- درجة البكالوريوس فى "برنامج التمويل" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى:

أ- الشركات المالية والمصرفية.

ب- البنوك.

ج- الشركات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

د- أسواق المال والبورصة.

هـ - خبير أو استشارى تمويل.





د. فريد محرم



7- درجة البكالوريوس فى "برنامج نظم معلومات الأعمال BIS" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى:

• تصميم قواعد البيانات المتخصصة التى ستقوم بإستغلالها من أجل القدرة على تحليل الأسواق أو المنتجات أو شىء له علاقة بشركتك.

• إنشاء، وتصميم، وبرمجة المواقع الإلكترونية التى ستهدف إلى الترويج إلى شركتك بالشكل السليم والمناسب لشركتك وأهدافها.

• تصميم وإنشاء مختلف النظم الإدارية لأى مؤسسة تعمل بها.

• من فرص عمل خريجى bis هو القيام بتصميم الشبكات الخاصة المتعلقة بقطاع الأعمال.

• الهيئات الدبلوماسية مثل: "السفارات والقنصليات".

• المؤسسات المالية مثل: "البنوك، أسواق المال، وشركات الأوراق المالية".

الوزارات والمكاتب الحكومية.

الخدمة المدنية.

مراكز تحليل البيانات وذكاء الأعمال.

مراكز الدعم وإتخاذ القرارت.

مراكز تحليل البيانات الضخمة.